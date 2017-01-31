Паралимпийцам России запретили выступать в квалификациях к Олимпиаде-2018

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Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу допустить российских спортсменов к квалификационным соревнованиям перед зимней Олимпиадой-2018. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета России (ПКР). Соответствующее решение было принято по результатам заседания, прошедшего 29 января в Бонне, где находится штаб-квартира МПК.

Российским паралимпийцам не разрешили участвовать в квалификации вопреки тому, что в ПКР указали на готовность предоставить "конкретные гарантии со своей стороны". В российской организации заявили, что подготовка паралимпийцев РФ к Играм 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, будет продолжена, а интересы спортсменов могут быть защищены "в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством".

По мнению вице-премьера РФ Виталия Мутко, недопуск российских паралимпийцев к олимпийским квалификациям связан с тем, что в МПК "хотят полностью рассматривать соответствие ПКР" всем необходимым критериям. "Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать", - цитирует слова Мутко "Р-Спорт".

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года из-за масштабных нарушений антидопинговых правил. МПК принял решение о дисквалификации российской организации на основании доклада независимой комиссии WADA. В нем указано, что в России систематически происходили нарушения допинговых правил.

URL: http://www.vb.kg/354579
Теги:
Олимпийские игры, Россия, спорт
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