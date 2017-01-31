На КПП задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в экстремизме

На госгранице задержан гражданин Таджикистана, подозреваемый в экстремизме. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, 29 января пограничники контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бел-автодорожный" Управления ГПС по Баткенской области совместно с сотрудниками ГКНБ задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в причастности к одной из религиозно-экстремистских организаций.

Иностранец М.А., 1972 г.р., пытался пересечь госграницу из Таджикистана.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.