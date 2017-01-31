Консул КР посетил колонию в Екатеринбурге, где отбывают срок кыргызстанцы

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Родион Решетов

Сотрудники Консульства КР встретились с гражданами Кыргызстана, осужденными в России. В частности, в Екатеринбурге в колонии № 2 под стражей находятся более двух десятков соотечественников.

Атташе Генконсульства КР в г. Екатеринбурге Чолпан Исамаева провела встречу с 26 заключенными. Дипломат разъяснила осужденным порядок оформления документов для подачи ходатайства на экстрадицию, а также на условно-досрочное освобождение.

По данным представительства Кыргызстана, жалоб на условия отбывания наказания от заключенных не поступило.

После встречи заместитель начальника исправительного учреждения подполковник внутренней службы Дмитрий Холоденин провел экскурсию по территории колонии. Диппредставителям был продемонстрирован штрафной изолятор, показали условия проживания в отряде для обычных и облегченных условий отбывания наказания.

По завершении экскурсии состоялась рабочая встреча с начальником учреждения подполковником внутренней службы Дмитрием Чуриковым. С руководством ИК № 2 обсудили взаимодействия по вопросам условий условно-досрочного освобождения и экстрадиции.

URL: http://www.vb.kg/354581
Теги:
визит, колонии, консульство, Россия, экстрадиция, Кыргызстан
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