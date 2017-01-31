В Австрии готовятся запретить никаб и паранджу

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Сегодня австрийский парламент рассмотрит правительственный законопроект о полном запрете ношения в общественных местах мусульманских женских головных уборов, полностью закрывающих лицо, передает Евроньюс.

Обсуждение проекта вызвало волну критики, однако министры уверены, что подобные предметы одежды грубо противоречат принципам европейского открытого общества:

"Мы одобрили запрет на все типы мусульманских одеяний, закрывающих лицо. Это было непростым решением. Были голоса и за, и против. Но для коалиционного правительства нужно находить способ действий", - рассказал канцлер Австрии Кристиан Керн.

Министр иностранных дел страны Себастьян Курц предлагал ввести подобные меры ещё полгода назад, но тогда проект был заблокирован социал-демократами, входящими в коалиционное правительство:

"Запрещены антисоциальные символы - закрывающие лицо одеяния - равно как и раздача Корана салафистами", - говорит Курц.

Кроме запрета на никаб и паранджу, пакет мер предполагает жёсткие меры электронного контроля над подозреваемыми в экстремизме: электронные браслеты, прослушивание телефонных разговоров, обязательную регистрацию сотовых сим-карт.

URL: http://www.vb.kg/354583
Теги:
Австрия
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