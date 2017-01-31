В Джалал-Абадской области сошла снежная лавина. Минтранс расчищает дорогу

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ВБ

30 января в 22.00 на 87-90-м километре автодороги Ала-Бука - Жаңы-Базар - Кировка в Чаткальском районе Джалал-Абадской области сошла снежная лавина объемом 4 тыс. куб. метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

По ее данным, силами дорожников через три с половиной часа дорога была открыта в одну колею.

Как сообщает начальник ДЭП № 27 Минтранса Мурат Жоошев, сегодня продолжаются работы по расчистке автотрассы.

Задействована спецтехника: автопогрузчик, гусеничный трактор и автогрейдер.

URL: http://www.vb.kg/354584
Теги:
дороги, лавина, Минтранском
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