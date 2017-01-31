Новые документы с Белиза опровергают Текебаева

Выход в эфир спецрепортажа ОТРК "История "Мегакома", в котором были озвучены некоторые подробности скандала вокруг ЗАО "Альфа Телеком", вызвал бурную реакцию в соцсетях (http://www.ktrk.kg/media/video/5780).

На журналиста К. Каниметова и генерального директора ОТРК Илима Карыпбекова с негодованием обрушились сторонники депутатов парламента из фракции "Ата Мекен" - Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова.

А на тех лиц, которые в этом репортаже рассказали о сомнительных делах Текебаева и Ко вокруг "Мегакома", полился град обвинений различного рода. В принципе такая реакция была предсказуемой. У Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова пока есть только один аргумент – объявлять все ложью и сводить на политические гонения. Складывается впечатление, что эти политики возомнили себя "женами Цезаря", которые всегда вне подозрений. Впрочем, пусть и тешатся этим.

Когда в соцсетях вновь подняли бучу сторонники Текебаева и Ко, гендиректор И. Карыпбеков просто взял и выложил некоторые документы.

"Друзья!

По традиции в "ФБ" идет активное обливание грязью меня, сотрудника КТРК К. Каниметова, в свете последнего специального репортажа про "Мегаком".

Как вы видите, специальный репортаж приготовлен не с воздуха, а на основании интервью бывшего депутата ЖК, атамекеновца Абдрахманова, бывшего представителя компании "Пенвелл" Р. Рыкуновой, а также тех документов, которые имеются на руках у сотрудников КТРК.

Например, с целью узнать действительно ли были выданы документы, представленные председателем ГКНБ А. Сегизбаевым в ЖК, наши сотрудники сделали запрос в Белиз, откуда пришел ответ с подтверждением выдачи указанных документов от юридической компании. Настоящим мы также обращаемся в правоохранительные органы с просьбой дачи соответствующей правовой оценки этим документам.

В приложении в цветном варианте представлены ответы на запрос наших сотрудников с переводом на русский язык и в черно-белом цвете копии документов, о которых говорил председатель ГКНБ А. Сегизбаев в ЖК", - написал И. Карыпбеков.

В документах, которые были получены по запросу из Белиза, подтверждается подлинность апостилированных документов, которые ранее главе спецслужб продемонстрировал Сегизбаев.

В письме, о котором идет речь у Карыпбекова, говорится о том, что продемонстрированные Сегизбаевым документы действительно подлинные и проходят под теми же номерами. То есть опровергаются слова Текебаева и его юридической компании, которую нанял лидер "Ата Мекена". Текебаев, опираясь на своих юристов, заявил, что в Белизе нет документов под такими номерами, которые попали в ГКНБ. Очень странное заявление, и достаточно сомнительное. На запрос журналиста Каниметова ответил представитель юридической компании Courtenay Coye LLP Дафне Макфадзин, причем его сведения были нотариально заверены и приняты под присягой. Одним словом, были соблюдены процедуры, чтобы сведения были подтверждены и никто не сомневался в их объективности.

Макфадзин сообщил, что провел поиск в реестре апостилей в генеральной регистратуре и обнаружил, что апостили 15752/2016 и 15753/2016 были выпущены 21 октября 2016 года. Эти апостили позже и были показаны А.Сегизбаевым депутатам парламента.

Если исходить из скандального Белизгейта, в апреле 2012 года был заключен декларационный траст, согласно которому, если бы офшорная компания Макса Бакиева получила возможность легализовать и продать свою долю в ЗАО "Альфа Телеком", то Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов стали бы 22% от продажи 51% максовской доли. То есть после заключения трастового соглашения через месяц предпринимается попытка продажи 51% акций, которые числились за компанией Southfield Management Inc. вместе с национализированными 49% акций "Альфа Телеком". Проще говоря, Макс мог сказать: "Ребята, вы возвращаете мою долю, все легализуете, а я вам сразу же выделяю доли из 51% акций "Мегакома". Идея коррумпированных заговорщиков состояла в том, что если бы такой аукцион на 49% состоялся, он бы легализовал оставшийся 51% акций в руках бакиевского офшора Southfield.

Текебаев пытался подвергнуть сомнению декларацию и приводил в качестве аргумента то, что компания "Авалон", которая заключила траст, якобы давно уже была закрыта.

Но слова лидера "Ата Мекена" опровергают письма, которые были получены журналистом ОТРК. Юристы Courtenay Coye LLP также сообщили, что провели публичную инспекцию по компании "Саутфилд Менеджмент Инк." (далее: "Саутфилд") и "Авалон Консалтантс Лимитед" ("Авалон") 24 января 2017 года.

Результаты показывают, что "Саутфилд" был зарегистрирован 9 июля 2009 года и был вычеркнут из реестра компаний 1 января 2016 года и остается в таком состоянии на дату публичной инспекции. "Авалон" был зарегистрирован 23 февраля 2010 года и является вычеркнутым с 1 января 2014 года и остается в таком состоянии.

А декларация траста, в которой фигурируют Текебаев, Салянова и Шыкмаматов, была заключена в апреле 2012 года, то есть тогда компания "Авалон" работала в полный рост.

В отношении процесса простановки апостиля юристы сообщают: если документ, представляемый для простановки апостиля, выдан правительственным регистратором (международных и обычных компаний), то документ представляется генеральной регистратуре вместе с уплатой пошлины в размере 50 белизских долларов. Сертификат апостиля и документ скрепляются печатью суда, апостиль подписывается заместителем регистратора - это подтверждает, что документ является официальным и ему присваивается номер.

Если документ не является официальным, то он должен быть сначала заверен нотарильно и потом представлен генеральному регистратору. Далее все идет, как описано выше.

Таким образом, все апостилированные документы, в том числе декларация траста, заключенная в интересах Текебаева и Ко, являются подлинными. Естественно, депутаты фракции "Ата Мекен" снова начнут опровергать. Ну что ж, как говорится, сколько веревочке не виться...