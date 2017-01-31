В Нигерии скончался отец 203 детей и муж 130 жен. Проповеднику было 93 года

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В Нигерии в возрасте 93 лет скончался бывший исламский проповедник, известный как Масаба, у которого было 130 жен.

Мохаммед Белло Абубакар умер в своем доме в субботу. На его похороны в воскресенье собралась огромная толпа людей, передает Би-би-си со ссылкой на газету Nigeria's Daily Trust.

В 2008 году, когда Абубакар стал медийной личностью, у него было 86 жен, а на момент смерти уже 130. У проповедника остались 203 ребенка. В 2008 году, по данным Би-би-си, у Мохаммеда Абубакара было 170 детей.

Согласно официальной версии, такое любвеобилие было вызвано тем, что проповедник знакомился с будущими женами, когда те приходили к нему вылечиться от различных болезней. Как говорил сам Мохаммед Абубакар: "Я не ищу никого, они сами приходят ко мне. А я воспринимаю это как веление свыше и просто женюсь на них", приводит слова проповедника Би-би-си.

Многие из его жен гораздо младше его детей. Одна из жен проповедника, Ганиат, рассказала, что познакомилась с Мохаммедом Абубакаром, когда еще была школьницей - мать привела ее к проповеднику, чтобы получить совет в лечении болезни. После консультации последовало предложение о замужестве.

"Я ответила, что не могу выйти замуж за пожилого человека, но он сказал, что так велит Аллах", - рассказывала Ганиат в 2008 году. На тот момент она была замужем за проповедником 20 лет.

Большинство мусульманских богословов сходятся во мнении, что Коран разрешает мусульманину иметь не более четырех жен при условии, что он сможет их обеспечивать и уделять им равное внимание. Однако Абубакар ссылался на то, что Коран не предусматривает наказание для человека, у которого больше четырех жен.

URL: http://www.vb.kg/354586
Теги:
дети, Нигерия
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