Для осиротевших Султана и Жакшылыка проведут благотворительный концерт

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Айдана Абдуваитова

7 февраля в Кыргызской государственной филармонии им. Т. Сатылганова пройдет благотворительный концерт для помощи малолетним Султану Абакирову и Жакшылыку Шералиеву. Об этом сообщили в организации Kyrgyz Union.

На благотворительном концерте выступят звезды классической музыки, симфонический оркестр им. А. Джумахматова.

Все средства, собранные от продажи билетов, будут переданы Султану Абакирову и Жакшылыку Шералиеву.

Напомним, мальчики потеряли свои семьи в результате авиакатастрофы в поселке Дача-СУ, их самих спасла счастливая случайность. Утром 16 января родители успели отправить третьеклассника Султана в школу. Вернувшись через пару часов, он обнаружил лишь завалы своего дома, под которыми остались его родители, братья и сестры. Родители 7-летнего Жакшылыка остались под завалами дома, пытаясь укрыть собой двух малолетних детей, а самого Жакшылыка спасло только то, что он спал у стены и не пострадал во время обвала дома. Сейчас оба мальчика живут с родственниками.

Всего в этой катастрофе погибли 39 человек - члены экипажа грузового самолета и местные жители. Среди погибших были и малолетние дети. Несколько десятков жителей пострадали и проходили лечение.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

URL: http://www.vb.kg/354589
Теги:
благотворительность, концерт, сироты
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