Трамп уволил и.о. генпрокурора США за несогласие с иммиграционным указом

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс после того, как она отказалась защищать его иммигрантский указ, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Белый дом выпустил заявление, в котором говорится, что отправленный в отставку генпрокурор "предала министерство юстиции, отказавшись обеспечить соблюдение указа, призванного защитить граждан Соединенных Штатов". Йейтс назвали назначенцем администрации бывшего президента Барака Обамы, которая слабо себя проявляет в вопросах нелегальной иммиграции.

"В настоящее время я не убеждена, что защита указа сочетается с нашими обязанностями, как и в том, что этот указ является законным", - написала она в памятке сотрудникам министерства юстиции страны. Она добавила, что пока исполняет обязанности генерального прокурора, "министерство юстиции не будет предоставлять аргументы в защиту указа, пока я не смогу убедиться в том, что он этого заслуживает". Йейтс призвала юристов не выступать в поддержку указа в тех штатах, которые подали судебные иски против него.

На прошлой неделе Трамп издал указ, запрещающий въезд на территорию США гражданам некоторых мусульманских стран на 90 дней. Кроме того, на 120 дней запрещается прием беженцев из этих стран.