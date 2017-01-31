В 2018 году правительству будет сложно полноценно финансировать Минздрав

Финансирование сектора здравоохранения в 2017 году составило 15 млрд сомов. Об этом сегодня, 31 января, на круглом столе по эпидемиологической ситуации с ВИЧ в Кыргызстане сообщил замминистра финансов Улугбек Карымшаков.

Он отметил, что Минздрав в этом году получил около 15 млрд сомов. Однако в последующие годы полноценное финансирование сектора здравоохранения с учетом сокращения донорских вложений будет проблематичным.

"На первых порах мы это осилим. То, что утвердили на 2017 год, будет компенсировать, но по мере сокращения части средств доноров мы будем предусматривать недостающую часть средств из республиканского бюджета. Мы не будет обещать, что в будущем 100 процентов охватим, но у нас будут выработаны те меры, которые большую часть будут покрывать. Финансирование идет на программной основе. Куда и сколько направлять, решает Министерство здравоохранения", - сказал замминистра.

Напомним, Глобальный фонд, выступающий основным донором программ против ВИЧ и туберкулеза начал поэтапное сокращение финансирование своих программ в Кыргызстане. На 2018-2020 годы Глобальный фонд выделил только $3,7 млн, тогда как объем финансирования в 2014 году был в два раза больше. И недостающую часть кыргызская сторона должна покрывать сама.