По результатам следствия ГКНБ по делу о Мегакоме должны быть приняты меры

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ВБ

ГКНБ озвучил и опубликовал итоги проверки документов из Белиза о причастности должностных лиц к махинациям с акциями компании "Мегаком" и другим делам, теперь прокуратура должна принять меры в отношении этих лиц. Об этом сообщил политолог Марат Казакпаев.

"Сейчас, если депутаты одобрят, межправительственной комиссии уже можно применять санкции со стороны прокуратуры конкретно к А. Саляновой и другим лицам по тем фактам, что она выдала лицензию Елисееву, а он в то время находился в розыске, и по махинациям с акциями "Мегакома", - сообщил М. Казакпаев.

По его словам, для задержания этих лиц нет препятствий в виде иммунитета, так как эти уголовные дела относятся к частным.

"Следственным органам дали время поработать, и теперь они должны приступать к действиям. Вообще, для задержания здесь необязателен иммунитет, как вы знаете, это дело относится к частным преступлениям, и все действия со стороны правоохранительных органов будут правомерны", - пояснил политолог.

"Мы все видели, как транслировалось следствие, им дали срок, чтобы они поработали, и вот сейчас ГКНБ представил результаты следствия и теперь уже прокуратуре остается принять меры", - заключил М. Казакпаев.

URL: http://www.vb.kg/354594
Теги:
MegaCom, ГКНБ
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Комментарии
Инна Хван
31.01.2017, 12:47
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Да, все виновные должны понести наказание, пусть для других будет уроком, что будет за их воровство

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