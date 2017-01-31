Текебаев не знает, пойдет ли он на президентские выборы

А кто голосовать то будет за него? Вот на последних выборах в местные кенеши его партия набрала мизер, нету поддержки народа у него, когда он это уже поймет?!
Сегодня, 31 января, на пресс-конференции лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву задали вопрос о том, насколько верна информация о поддержке Кремля его как кандидата на пост президента в этом году.
Парламентарий заявил, что еще не знает, пойдет ли он на президентские выборы.
"Одно я знаю точно - выборы главы государства должны пройти честно. В частности, должна быть сохранена состязательность и конкуренция. Действующий президент не должен оставлять за собой преемника", - сказал Текебаев.