Текебаев не знает, пойдет ли он на президентские выборы

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Аида Джумашева

Сегодня, 31 января, на пресс-конференции лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву задали вопрос о том, насколько верна информация о поддержке Кремля его как кандидата на пост президента в этом году.

Парламентарий заявил, что еще не знает, пойдет ли он на президентские выборы.

"Одно я знаю точно - выборы главы государства должны пройти честно. В частности, должна быть сохранена состязательность и конкуренция. Действующий президент не должен оставлять за собой преемника", - сказал Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/354597
Теги:
выборы, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Инна Хван
31.01.2017, 12:33
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Минусов: 30
Комментариев: 97

А кто голосовать то будет за него? Вот на последних выборах в местные кенеши его партия набрала мизер, нету поддержки народа у него, когда он это уже поймет?!

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alika riza
31.01.2017, 12:39
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а кто этого мародера выберет то ?! если только не свои т.е марионетки его итого человек 100 с такими данными его даже в охранники бд не изберут

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Таисия Родионова
31.01.2017, 12:45
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Комментариев: 11

Инна Хван

А кто голосовать то будет за него? Вот на последних выборах в местные кенеши его партия набрала мизер, нету поддержки народа у него, когда он это уже поймет?!

Ата-Мекен считает, что мизер - результат административного давления. Правда, в 2010 Ата-Мекен тоже не была в тройке лидеров,а  ведь тогда победила "Ата-Журт" 

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Таисия Родионова
31.01.2017, 12:46
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Комментариев: 11

Текебаев будет на подпевках у Торобаева, его сольная ария давно уже спета.  Никто не будет вкладывать в политика с шлейфом Белиза и мародёрства.

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