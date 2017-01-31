Президент Алмазбек Атамбаев принял министра внутренних дел Улана Исраилова

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 января, принял министра внутренних дел страны Улана Исраилова, сообщает отдел информационной политики главы государства.

В ходе встречи президент был проинформирован о проводимой работе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а также активизации борьбы с преступностью.

Исраилов также доложил главе государства о реализации мер по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, принимаемых в рамках проводимой реформы системы правоохранительных органов страны.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также важность усиления мер по профилактике преступлений.

Президент также обсудил с министром внутренних дел вопросы, касающиеся обеспечения жильем сотрудников милиции и реализации мер социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел.