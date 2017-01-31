В аппарате президента кадровые перестановки. Сапар Исаков сменил должность

Сапар Исаков назначен первым заместителем руководителя аппарата президента. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

Сегодня, 31 января, президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова на должность первого заместителя аппарата.

Исаков ранее был одним из заместителей аппарата президента и заведовал отделом внешней политики.

Соответственно, другим указом президента был освобожден от занимаемой должности первого заместителя руководителя аппарата президента КР Аалы Карашев в связи с переходом на другую работу. Вчера стало известно, что он станет депутатом Жогорку Кенеша от СДПК.