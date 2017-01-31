Бакиевское имущество: продается ли недвижимость?

Столичная прокуратура принимает меры по снятию ареста с Бакиевского имущества по ул.Скрябина г. Бишкек. Об этом сообщает начальник отдела по поддержанию гособвинения и представительства в судах г. Бишкек Эльмира Джумашова.

Как отмечает экономист Искендер Шаршеев, это имущество уже давно принадлежит третьим лицам, несмотря на наложенные аресты со стороны органов прокуратуры.

Так, в рамках двух возбужденных уголовных дел № 151-10-19 и № 150-12-181 в отношении Максима Бакиева и его приближённых лиц (в том числе и Ульяны Пак, принадлежащей ОсОО "Элит Дом Строй"), прокуратурой города Бишкек и Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики 07.05.2010 г. и 11.10.2012 г. были наложены аресты на нежилое помещение (производственная база) общей площадью 2053,8 м2, расположенное на земельном участке мерой 1,287 га, находящемся по адресу: г. Бишкек, ул.Скрябина, дом № 45-45 "А", принадлежащей ОсОО "Элит Дом Строй".

Однако Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (БГУЗРПНИ) для исполнения поступившего решения и определения Межрайонного суда г. Бишкек от 25.06.2014 г. по экономическому делу № 928/14мбс9, согласно которому вышеуказанное имущество стало принадлежать ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" и сняты аресты по ст. 145 ГПК КР, наложенные органами прокуратуры в рамках возбужденных уголовных дел, которые могли быть сняты согласно ст. 119 УПК Кыргызской Республики.

На отмену вышеуказанных незаконных и необоснованных судебных актов суда первой инстанции подано кассационное представление прокуратуры города Бишкек в Бишкекский городской суд. Который 02.11.2016 г. приостановил исполнение Межрайонного суда г. Бишкек от 25.06.2014 г.

Однако, несмотря на приостановление решения Межрайонного суда г. Бишкек от 25.06.2014 г., в нарушение части 3 ст. 46 Закона КР "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", БГУЗРПНИ исполнило его 19.12.2016 г., сняв арест с вышеуказанной единицы недвижимого имущества и выдав ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" государственный акт о праве частной собственности серии Ч № 683828.

В этот же день ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" заключил договор № 1Д-06 купли-продажи этого имущества с неким гражданином Туратбековым Э.А.

Стоит отметить, что БГУЗРПНИ до 13.12.2016 г. на законных основаниях неоднократно отказывало ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" в регистрации права собственности на указанное имущество, пока не поступило указание председателя ГРС Тайырбека Сарпашева за исх. Ж-876 от 30.11.2016 г. об обязывании БГУЗРПНИ исполнить решение Межрайонного суда г. Бишкек от 25.06.2014 г., несмотря на его приостановление со стороны Бишкекского городского суда с 02.11.2016 г.

По заявлению прокуратуры города Бишкек на вышеуказанное имущество наложен арест Бишкекского городского суда от 27.12.2016 г., который на сегодняшний день обжалуется ОсОО "Глобал Эдвертайзенг" в надзорном порядке.

Также прокуратурой города Бишкек на сегодняшний день в судебном порядке обжалуются незаконные действия БГУЗРПНИ и ГРС при ПКР, а также заключённый договор купли-продажи № 1Д-06 от 19.12.2016 г.