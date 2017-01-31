ГКНБ: Пресечен незаконный оборот взрывчатых веществ общим весом 42 кг

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ВБ

ГКНБ провел оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению каналов обеспечения членов террористических групп, организованных преступных группировок взрывчатыми веществами и их компонентами.

В ходе проверок 28 января задержан гражданин КР К.А., 1980 г.р., житель Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, подозреваемый в незаконном обороте взрывчатых веществ.

При задержании у К.А. обнаружено и изъято 210 пакетов с взрывным веществом аммонит общим весом 42 кг, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнура к ним.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК КР.

Задержанный взят под стражу. Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/354603
Теги:
ГКНБ
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