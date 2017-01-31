Госрегистр страны выявил 6 тысяч человек с двойным ПИНом

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Гулиза Авазова

Государственная регистрационная служба выявила 6 тысяч человек с двойным персональным идентификационным номером (ПИН) при выдаче паспортов нового образца. Об этом сегодня, 31 января, сообщил глава ГРС Тайырбек Сарпашев на заседании комитета по конституционному законодательству, государственном устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, среди этих шести тысяч есть также люди, у которых на два человека один ПИН.

Причиной такого беспорядка являлось, то, что ранее ПИНы выдавались соцфондом, а за выдачу паспортов отвечал ГРС. "В свое время ПИНы выдавались и налоговой службой, и так как было несколько органов и ответственности не было. Мы должны ввести единую систему учета", - сказал он.

Чтобы упорядочить систему с 1 августа 2016 года право присваивания ПИНов перешло к ГРС.

Он также пояснил, почему ранее выдавались несколько ПИНов на одного человека. "Например кто-то из наших граждан попадает в черный список и меняет имя, точнее берет фамилии пожилых бабушек и дедушек, которые не будут выезжать никуда, и вместе с этим их ПИНы", - добавил он.

Глава ГРС заметил, что после приведения в порядок единой системы Госрегистр перейдет на полноценную электронную систему.

Комитет рассмотрел в первом чтении поправки в Закон КР "О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального страхования" и "О внутренней миграции".

Действующий закон позволяет при выдаче нового удостоверения социальной защиты не менять ПИН. Персональный идентификационный номер сохраняется за человеком в течение всей жизни.

Однако по новому законопроекту предлагают разрешить измененять ПИНы один раз в течение всей жизни.

Изменения возможны при "объективных" случаях:

  1. изменения даты рождения в случаях, установленных законодательством в сфере актов гражданского состояния;
  2. идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номеров;
  3. ошибочном указании персональном идентификационном номере данных о поле и дате рождения.

URL: http://www.vb.kg/354606
Теги:
ГРС, паспорт
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