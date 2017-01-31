В Кыргызстане было изъято 900 паспортов с двумя ПИНами

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане изъяли 900 паспортов с двумя персональными идентификационными номерами (ПИН). Об этом сегодня, 31 января, сообщил замминистра МВД Курсан Асанов на заседании комитета по конституционному законодательству, государственном устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

По его словам, из этих паспортов 500 были приведены в порядок по закону. В 2015 году по данным фактам было возбуждено 77 уголовных дел, а в прошлом году - 71. "Один был арестован, 15 уголовных дел отправлены в суд, а 20 - остановлены", - добавил он.

Отметим, комитет рассмотрел в первом чтении поправки в Закон КР "О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для целей обязательного государственного социального страхования" и "О внутренней миграции".

Действующий закон позволяет при выдаче нового удостоверения социальной защиты оставлять без изменения ПИН. Персональный идентификационный номер сохраняется за человеком в течение всей жизни.

Однако по новому законопроекту предлагают разрешить изменение ПИНа один раз в течение всей жизни человека.

Изменения возможны при "объективных" случаях:

- изменения даты рождения в случаях, установленных законодательством в сфере актов гражданского состояния;

- идентичных у двух и более граждан персональных идентификационных номеров;

- ошибочном указании персональном идентификационном номере данных о поле и дате рождения.

URL: http://www.vb.kg/354607
Теги:
ГРС, МВД, паспорт
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