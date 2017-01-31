Сарпашев: В последние годы резко уменьшилось количество подделок паспортов

За последние годы в Кыргызстане резко уменьшилось количество подделываемых паспортов. Об этом сегодня, 31 января сообщил глава ГРС Тайырбек Сарпашев на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

По его словам, это результат активной совместной работы Государственной регистрационной службы (ГРС) совместно с правоохранительными органами.

Он пояснил, что есть паспорта, официально выданные с неправильными данными, а также существуют факты их подделки. Сейчас ведется активная работа по искоренению практики подделывания паспортов. В частности, с марта этого года ГРС начнет выдавать ID-карты, которые защищены электронной системой.

Как сказал Сарпашев, подделать эти паспорта невозможно физически, а также бессмысленно, так как они будут зарегистрированы в базе данных ГРС и во всех соответствующих госорганах. Ранее персонификация паспортов принадлежала частной компании "Инфоком", которая сейчас перешла к ГРС. Ведомству закупили аппаратуру за 7,5 млн сомов на грантовые средства из Южной Кореи.

"Скоро у нас сама система выдачи паспортов будет в электронном виде, то есть заполнение формы А1. Больше всего подделок паспортов было, когда все документы заполнялись в электронном виде", - сказал он.