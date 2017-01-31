Завершился финал конкурса "Мобильный кубок Евразии"

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Презентация стартапперов из Кыргызстана CharbaKG отмечена за оригинальную подачу и сильную профессиональную защиту проекта.

Финал евразийского этапа международного конкурса Mobile World Challenge – "Мобильный кубок Евразии" состоялся в Ереване (Армения). В нем приняли участие 24 команды стартапперов из Украины, Таджикистана, России, Кыргызстана, Казахстана, Грузии и Армении.

Первое место завоевала команда из России с проектом ConfBot, второе - участники из Армении с работой Earlyone, а третье досталось представителям Грузии, проекту Treepex. Победители получили денежные призы в размере $20 000, $15 000 и $10 000 и были приглашены представлять Евразию на Всемирный мобильный конгресс. Мероприятие пройдет в Испании с 27 февраля по 2 марта 2017 г.

В 2016 году на участие в конкурсе поступило на 76% больше заявок, чем в предыдущий период. Судьи, изучив все проекты, выбрали по три команды, представляющие каждую из восьми стран-участниц. В итоге в Ереване digital-идеи 24 команды-финалистов оценивало жюри, в состав которого вошли международные и региональные digital-предприниматели из ведущих мировых организаций, глобальных инвесторов и руководителей высшего звена ВымпелКома.

Михаил Герчук, исполнительный директор ВымпелКом Евразия, сказал: "В этом году финалисты были отобраны из почти 1000 зарегистрированных команд, что демонстрирует удвоенный интерес к Eurasia Mobile Challenge по сравнению с прошлым конкурсом. Прошедшие региональный финал три команды-победительницы представят Евразию в финале Global Mobile Challenge на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Как компания мы стремимся демонстрировать лучшие в своем классе цифровые идеи и поддерживать их доступность для конечных пользователей".

"Мы впечатлены энтузиазмом и живым интересом со стороны конкурирующих команд. Мы более чем уверены, что эти яркие молодые люди, демонстрирующие современное и гибкое мышление и сосредоточенные на цифровых инновациях, могут стать следующим значительным феноменом в мобильной отрасли, и мы хотим быть в эпицентре этого преобразования новой продукции и бизнес-подхода. Пожелаем им успехов и удачи в финале Global Mobile Challenge в Барселоне ", – отметил Андрей Пятахин, генеральный директор Beeline Армения.

Проектам digital-решений авторов из Кыргызстана – Kamp, Donate.Asia.org и CharbaKG – жюри конкурса не присудило призовых мест, но отметило CharbaKG за профессиональный подход к представлению проекта, отличную презентацию и профессиональную его защиту.

Eurasia Mobile Challenge проводится по инициативе флагманской команды Make your Mark группы "ВымпелКом Ltd." – международной компании, специализирующейся в области коммуникаций и технологий. Конкурс ориентирован на молодых людей технических и гуманитарных специальностей, молодых предпринимателей и стартапперов, которые могут предложить концепцию или готовый прототип решения в digital, мобильных финансовых решений, big data, облачных и М2М-решений, а также приложений, направленных на решение социальных проблем.

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URL: http://www.vb.kg/354615
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