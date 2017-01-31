В Омске задержаны граждане Кыргызстана, сбывавшие суррогатный алкоголь

В Омске задержаны семь членов организованной преступной группы, занимающейся сбытом суррогатного алкоголя под видом водки премиум-класса. Об этом сообщает Российская газета

По предварительным данным, семеро граждан Кыргызстана и Азербайджана, находящихся в родственных отношениях, организовали в Прииртышье нелегальный бизнес по производству фальсифицированного алкоголя.

Средство для дезинфекции бутлегеры разливали по бутылкам прямо в фургонах, находящихся на автостоянках у крупных торговых центров. На бутылки они наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки, после чего тут же продавали. Торговля шла бойко. У фургонов, колесящих по городу, порой выстраивались очереди из покупателей. Суррогатная водка продавалась по цене намного ниже рыночной.

Трое подозреваемых были задержаны с поличным прямо во время разлива фальсифицированного алкоголя по бутылкам в помещении фургона, находящегося на автостоянке возле одного из крупных супермаркетов . Еще четверых подельников полицейские задержали на территории склада, где торговля самопальной водкой шла уже оптом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. У следователей есть основания предполагать, что круг причастных к торговле дезинфекторами в Омске может быть больше. Расследование продолжается. За совершение данного преступления УК РФ предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.