Выступившую в ООН школьницу поощрили местные власти

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Виктор Мурзов

Обращаясь к Айтурган Джолдошбековой, глава Ысык-Атинской районной госадминистрации Калмырза Коджакматов сказал, что, как и все земляки, гордится юной правозащитницей. Среди прочих подарков он вручил ей авторучку с золотым пером и пожелал еще больших успехов.

Как известно, путь учащейся 11-го класса школы села Отогон Ысык-Атинского района к трибуне Организации Объединенных Наций начался с конкурса сочинений, организованного Национальной федерацией девочек Кыргызстана. Став одной из победительниц творческого состязания на тему прав девочек, Айтурган прошла обучение и стала тренером, после чего вела разъяснительную работу и организовывала различные мероприятия на правовые темы в школах Ысык-Атинского и Чуйского районов.

С докладом о правах женщин и девочек она выступила на заседании в Нью-Йорке. Выступление юной кыргызстанки понравилось экс-генсеку ООН Пан Ги Муну, он подошел к ней, сказал, что Кыргызстан – страна, где соблюдаются права девочек и пожал ей руку.

Говорили они на английском. Кроме школьных уроков, язык Шекспира она дополнительно изучает восьмой год, столько же времени участвует в работе одного из столичных молодежного клубов. Айтурган – отличница, претендует на красный аттестат, а еще она - президент школы, причем дети избрали ее во второй раз.

Отец девочки - учитель русского языка и литературы в школе села Отогон, мать - домохозяйка, кроме нее в семье еще трое детей. После окончания школы Айтурган планирует поступить в Государственную юридическую академию, мечтает стать прокурором.

URL: http://www.vb.kg/354619
Теги:
ООН, США
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Комментарии
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31.01.2017, 16:08

Права девочек (девушек, женщин) защищают, когда же озаботятся правами мальчиков (мужчин)? Вообще слишком много прав у людей стало, а как же такое понятие как "надо"?

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