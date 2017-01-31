Комитет ЖК одобрил кандидатуры трех судей на Верховный суд

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша одобрил три кандидатуры на должность судей Верховного суда.

Сегодня, 31 января, кандидаты, представленные президентом страны Алмазбеком Атамбаевым, ответили на вопросы депутатов комитета.

Один из парламентариев поинтересовался, почему кандидат Шералы Камчыбеков в 2000 году был зарегистрирован в налоговой службе Свердловского района и не сдал единую налоговую декларацию.

Камчыбеков ответил, что в том году не состоял на государственной службе и пообещал предоставить дополнительную информацию письменно.

Кроме него на должности судей представлены Айбек Давлетов и Кенешбек Токтомамбетов.

По итогам обсуждения комитет одобрил все три кандидатуры.