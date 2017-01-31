Кыргызстанцы дистанционно уплатили налоги на сумму более 170 млн сомов

Кыргызстанцы в 2016 году через периферийные устройства произвели 139 тысяч 257 налоговых платежей на сумму 171,7 млн сомов.

В пресс-службе ГНС КР сообщают, что данные за последние несколько лет свидетельствуют об устойчивой тенденции роста как суммы уплаченных налогов в бюджет через периферийные устройства, так и количества платежей через интернет-банкинг, платежные карты, электронный кошелек, веб-кассы, платежные и POS-терминалы.

ГНС активно сотрудничает с коммерческими банками по предоставлению соответствующих услуг безналичного расчета населению различными способами дистанционного обслуживания.

Так, в прошлом году внедрена услуга приема налогов посредством платежных банковских карт Алай Кард, Visa, MasterCard через банкоматы и терминалы "РСК банка", услуга приема налогов посредством платежных терминалов "Айыл банка".

Кроме этого, на торгово-рыночных комплексах республики установлены платежные терминалы для уплаты патентов.

В целях удобства налогоплательщиков ГНС совместно с Национальным банком в настоящее время продолжает работу по расширению сети платежных терминалов во всех регионах страны.