Кыргызстанцы дистанционно уплатили налоги на сумму более 170 млн сомов

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Кыргызстанцы в 2016 году через периферийные устройства произвели 139 тысяч 257 налоговых платежей на сумму 171,7 млн сомов.

В пресс-службе ГНС КР сообщают, что данные за последние несколько лет свидетельствуют об устойчивой тенденции роста как суммы уплаченных налогов в бюджет через периферийные устройства, так и количества платежей через интернет-банкинг, платежные карты, электронный кошелек, веб-кассы, платежные и POS-терминалы.

ГНС активно сотрудничает с коммерческими банками по предоставлению соответствующих услуг безналичного расчета населению различными способами дистанционного обслуживания.

Так, в прошлом году внедрена услуга приема налогов посредством платежных банковских карт Алай Кард, Visa, MasterCard через банкоматы и терминалы "РСК банка", услуга приема налогов посредством платежных терминалов "Айыл банка".

Кроме этого, на торгово-рыночных комплексах республики установлены платежные терминалы для уплаты патентов.

В целях удобства налогоплательщиков ГНС совместно с Национальным банком в настоящее время продолжает работу по расширению сети платежных терминалов во всех регионах страны.

URL: http://www.vb.kg/354623
Теги:
ГНС, налоги
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