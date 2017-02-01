Американские бойскауты начали принимать в свои ряды трансгендеров

Одна из крупнейших в США молодежных организаций "Бойскауты Америки" начала принимать в свои ряды детей-трансгендеров, пишет Росбалт.

"На протяжении более ста лет "Бойскауты Америки" вместе со школами, детскими спортивными и другими молодежными организациями принимали во внимание исключительно информацию из свидетельства о рождении, чтобы определить, может ли ребенок принять участие в наших программах, ориентированных только на один пол. Однако этим подходом уже нельзя ограничиваться, так как во многих местных законах гендерная идентичность трактуется по-разному, и от штата к штату эти правила отличаются", – говорится в заявлении организации.

Ранее в бойскауты принимали только мальчиков по рождению. Теперь дети смогут участвовать в программах, исходя из того, какую гендерную принадлежность они или их родители укажут в анкетах.

Примечательно, в декабре 2016 года из бойскаутов была исключена 8-летняя девочка из Нью-Джерси, считавшая себя мальчиком. После жалобы родителей организация решила пересмотреть правила вступления.

В 2013 году бойскауты начали принимать в свои ряды открытых геев. Однако взрослым гомосексуалистам запрещалось работать в организации. В 2015 году и это ограничение было снято.

Организация "Бойскауты Америки" родилась в 1910 году. Сейчас она объединяет примерно 2,7 миллиона скаутов, с которыми работают более миллиона взрослых вожатых и волонтеров.