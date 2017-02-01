Найден древнейший предок человека

Международная команда ученых из Великобритании и Китая обнаружила самого древнего из известных предков животных, включая человека. Им оказался морской организм, живший 540 миллионов лет назад и названный Saccorhytus coronarius. Статья о находке опубликована в журнале Nature, коротко о ней рассказывает [ur=https://lenta.ru/news/2017/01/31/ancestor/l]Лента.ру[/url].

Животное было найдено в отложениях кембрийского периода, находящихся в провинции Шэньси в центральной части Китая. С помощью микроскопа исследователи выяснили, что оно обладало симметричным телом эллиптической формы и большим ртом. Ученые считают, что организм относился к примитивным вторичноротым - группе животных, в процессе эмбрионального развития которых формируется сначала анус, а потом только рот.

Saccorhytus достигал всего лишь несколько миллиметров в длину и, как предполагают исследователи, обитал среди песчинок на дне мелкого древнего моря, которое в кембрии находилось на современной территории Центрального Китая. Ученые также обнаружили, что животное было покрыто слоем ткани, которая могла быть мышечной. В этом случае организм был способен совершать сократительные движения и, таким образом, перемещаться.

Возраст большинства найденных останков древних вторичноротых достигает всего лишь 510-520 миллионов лет. В это время они уже эволюционировали не только в асцидий, иглокожих, кишечнодышащих, но и в позвоночных животных.