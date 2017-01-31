Сегодня: час расплаты, рокировки во власти, толкающие подростков на смерть

Близок час расплаты. Аида Салянова вызвана на допрос в ГКНБ в качестве подозреваемой по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Это дело сопряжено с махинациями вокруг сотового оператора MegaCom и попыткой рейдерского захвата компании через офшорную компанию Максима Бакиева.

Так или иначе в прессу просачиваются детали того, как депутаты "Ата Мекена" пытались провернуть многомиллионную финансовую аферу. Даже Омурбек Текебаев сомневается в том, что после допроса Салянову отпустят. Сегодня ей могут официально предъявить обвинения и задержать до избрания судом меры пресечения.

Текебаев управляет MegaCom последние 5 лет. С таким заявлением сегодня выступила Раушан Айткулова, экс-представитель российской компании Penwell Business Limited, которая претендовала на половину в доле сотового оператора. Айткулова подчеркнула, что нынешнее руководство MegaCom оказалось в прямой зависимости от Текебаева, под давлением руководителя Фонда Госимущества, должность которого по квоте занимал представитель партии "Ата Мекен".

По мнению Айткуловой, местные фирмы, аффилированные с Текебаевым, получили эксклюзивные контракты с MegaCom на выполнение самых разных заказов от размещения рекламы до оказания любых других видов услуг, вплоть до строительных работ. Она считает, что только выемка документов из сотовой компании позволит установить, списывались деньги просто так или какой-то объем работ все-таки выполнялся по завышенной стоимости.

Что касается документов из Белиза, то Айткулова уверена в том, что атамекеновская троица действительно имеет непосредственное отношение к офшору. Тот факт, что Текебаев раздобыл документы о том, что они с сотоварищами не значатся владельцами фирмы, ни о чем не говорит. Непосредственный хозяин, то есть Максим Бакиев, мог записать акции на кого угодно.

Рокировки в высших эшелонах власти. Аалы Карашев сдает государственный пост и идет в депутаты. Первый заместитель руководителя аппарата президента оставляет должность, чтобы получить мандат парламентария от фракции СДПК. Карашев займет вакантное место депутата Жогорку Кенеша, которое добровольно покинул Нурмахаммат Баяхунов.

В свою очередь, назначение на должность первого заместителя руководителя аппарата главы государства получил Сапар Исаков. Указ об этом сегодня подписал президент Атамбаев. Исаков освобожден от ранее занимаемой должности заведующего отделом внешней политики аппарата президента.

Суицидальная игрушка. Интернет-сообщество, подталкивающее подростков к самоубийствам, появилось в Кыргызстане. Группа в одной из популярных социальных сетей называется "Тихий дом", попасть в нее можно только после собеседования с куратором. После прохождения теста, в ходе которых проверяется серьезность намерений, начинается игра. Через 50 дней она должна закончиться смертью участника. Таковы условия.

Каждый день подросток получает задания, отчитываться об их выполнении он должен регулярно в 4.20 утра. Последнее задание – покончить с жизнью. Если этого не происходит, куратор начинает запугивать участника убийством родителей. В России участники этой игры уже совершили серию суицидов. Как обезопасить своего ребенка от интернет-провокаторов читайте здесь.

Полцентнера взрывчатки. В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области задержан торговец, продававший опасные вещества, из которых можно было изготовить несколько мощных бомб. В ходе операции, проведенной ГКНБ, у гражданина К.А., 1980 года рождения, было обнаружено и изъято 210 пакетов со взрывчатым веществом "аммонит" общим весом 42 кг, 50 капсюль-детонаторов и 6 огнепроводных детонирующих шнуров к ним.

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, возбуждено уголовное дело по статье 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК КР. Подозреваемый взят под стражу. Ведется следствие. Чекистам предстоит выяснить, где торговец раздобыл взрывчатку и кому предназначался этот смертоносный товар.

Сошел с рельсов состав, перевозивший уголь для Кыргызстана. Инцидент с товарным поездом произошел на территории Казахстана неподалеку от станции Мерке. Из 57 вагонов с топливом под откос едва не пошли последние четыре, их содержимое не повреждено.

На месте работают представители двусторонней комиссии, которые пытаются установить причины произошедшего. По предварительным данным, серьезного ущерба компания перевозчик и владелец груза не получили. Уголь хоть с небольшой задержкой, но будет доставлен в Кыргызстан.