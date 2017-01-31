У ГУБОП нет информации о связи члена ОПГ Джумагулова с членами политпартии

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Гулиза Авазова

Управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) не имеет информации о связи члена ОПГ Чынгыза Джумагулова с членом одной из политических партий. Об этом сообщили представители ГУБОП на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша.

Депутат Аида Салянова поинтересовалась, есть ли у ГУБОП в уголовном деле Джумагулова данные о его связи с представителем одной из партий. Однако не стала озвучивать название политического объединения.

Представитель ГУБОП ответил, что не имеет таких данных.

Отметим, сегодня комитет рассматривает ход исполнения протокольного поручения ЖК и Закона "О противодействии организованной преступности".

Торага комитета Мирлан Жээнчороев отметил, что упущений со стороны правоохранительных органов много, в частности, есть преступники, которые умудряются в течение пяти лет совершить по 3-5 преступлений.

Также депутат Кенжебек Бонкоев предложил МВД бороться с ОПГ и спросил, почему не работает закон. "Если он неэффективный, то необходимо внести изменения. У нас бывали случаи, что за день в трех чтениях Жогорку Кенеш принимал законопроекты, предлагайте", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/354632
Теги:
ГУБОП, МВД, ОПГ
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