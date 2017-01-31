Возле здания ГКНБ сторонники Саляновой расходятся

Митинг сторонников Саляновой закончился. Однако правоохранительные органы по-прежнему продолжают обеспечивать общественный порядок.

В интервью журналистам родственница нардепа Айнура Турдалиева заявила, что пока сторонники не знают, что будут делать дальше. По ее словам, сама Салянова о митинге не в курсе.

"Самое главное, чтобы власть не вмешивалась в это дело и все было в рамках закона. Вообще, нет оснований задерживать ее. Сегодня по интернету мы узнали про митинг. Сама Салянова не в курсе, что мы тут собрались, потому что она на работе", - сказала Турдалиева.

Другая сторонница Саляновой Салтанат Жолдочиева заявила, что в случае ареста депутата ее сторонники готовы пойти до конца. Но она отметила, что справедливость должна восторжествовать.