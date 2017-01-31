Возле здания ГКНБ сторонники Саляновой расходятся

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Аида Джумашева, Родион Решетов

Митинг сторонников Саляновой закончился. Однако правоохранительные органы по-прежнему продолжают обеспечивать общественный порядок.

В интервью журналистам родственница нардепа Айнура Турдалиева заявила, что пока сторонники не знают, что будут делать дальше. По ее словам, сама Салянова о митинге не в курсе.

"Самое главное, чтобы власть не вмешивалась в это дело и все было в рамках закона. Вообще, нет оснований задерживать ее. Сегодня по интернету мы узнали про митинг. Сама Салянова не в курсе, что мы тут собрались, потому что она на работе", - сказала Турдалиева.

Другая сторонница Саляновой Салтанат Жолдочиева заявила, что в случае ареста депутата ее сторонники готовы пойти до конца. Но она отметила, что справедливость должна восторжествовать.

URL: http://www.vb.kg/354637
Теги:
Аида Салянова, ГКНБ
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Комментарии
Касым Молдобаев
31.01.2017, 17:55
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Если она "на работе", как говорит родственница, то зачем они вышли на митинг? Походу их выгнали туда как стадо баранов, а они сами не знают, из-за чего митингуют.

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Даке Маматкасым
31.01.2017, 18:02
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родственница нардепа заявила

нет оснований задерживать ее.

ну тогда конечно, если родственница заявила.. и пофиг что ее никто не задерживал....


готовы пойти до конца

до какого? сядут вместе?


Сама Салянова

делает вид что не знает даже о допросе, типа не получала она повестку

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Даке Маматкасым
31.01.2017, 18:05
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Комментариев: 89

Касым Молдобаев

Если она "на работе", как говорит родственница, то зачем они вышли на митинг? Походу их выгнали туда как стадо баранов, а они сами не знают, из-за чего митингуют.

браво! в точку!

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