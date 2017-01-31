В школах усилят контроль за доступом детей к опасным сайтам и играм

В ближайшие дни во всех школах страны пройдут родительские собрания о контроле за поведением детей в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Ведомство поручило районным и городским управлениям усилить внешкольную работу с учениками. Учителя должны будут провести родительские собрания об усилении контроля за доступом детей к небезопасному контенту в интернете, посещения специальных сайтов и их поведением в соцсетях.

Также будут проведены профилактические работы в отношении сетевых и компьютерных игр, вредных для психического здоровья детей.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. В Кыргызстане пока не зарегистрировано случаев самоубийства, связанных именно с этой игрой.

Сегодня правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях.