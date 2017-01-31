Айткулова: Последние пять лет Текебаев фактически руководит MegaCom

Экс-представитель российской компании Penwell Business Limited Раушан Айткулова раскрыла серые схемы, по которым инвестор работал в Кыргызстане, как продвигал свои интересы через отечественных политиков и почему в результате нашел себе "крышу" в лице депутата Текебаева.

Многомиллионные инвестиции в сотовую компанию российской стороны и прибыль, которую первые годы деятельности получал оператор связи, не могли не привлечь к себе внимания чиновников. MegaCom пережил рейдерство со стороны Максима Бакиева, национализацию после второй революции, наскоки со стороны Азимбека Бекназарова и Омурбека Бабанова. В числе последних "крышевателей" MegaCom Айткулова упоминает Данияра Нарымбаева и Омурбека Текебаева.

По ее данным, российская компания, Максим Бакиев и несколько высших должностных лиц государства имеют непосредственное отношение к попыткам завладения доли в сотовой компании. Ситуация зашла так далеко, что по сведениям Раушан Айткуловой, последние пять лет Текебаев фактически управляет MegaCom. Нынешний директор сотовой компании Азат Базаркулов всецело зависим от депутата, его назначение происходило как раз в то время, когда Фондом госимущества руководил ставленник партии "Ата Мекен".

Ситуация дошла до абсурда, внешнему управляющему MegaCom выкрутили руки так, что он был вынужден оплачивать избирательную кампании текебаевской партии.

Самолично Текебаев, естественно, не приходит в кассу и оттуда не берет деньги. Но у аффилированных с ним местных фирм есть эксклюзивные права на заключения контрактов MegaCom. Расходы компания несет разные, от рекламы до строительства. И неизвестно, все ли объемы работ, указываемые в договорах, выполняются, или деньги просто списываются. Айткулова настаивает на том, что именно Текебаев всячески противится и препятствует проведению полного аудита MegaCom.

Раушан Айткулова уверена в том, что российская Penwell Business Limited через "крышевание" Текебаева и подставных лиц, введенных в руководство компании, уже сейчас имеет доступ к управлению активами MegaCom. Она считает, что во всей этой схеме далеко не последнюю роль сыграл бывший руководитель администрации президента Данияр Нарымбаев - дружбу с Текебаевым он, кстати, водил во все времена.

Айткулова не сомневается, что и документы Белиза - это как раз часть той схемы, благодаря которой через офшор Максима Бакиева предпринималась попытка захватить долю в МegaCom. Представленные сегодня Текебаевым документы о том, что никто из атамекеновской троицы не владеет фирмой в офшоре - филькина грамота. Об этом никто и не заявлял. Хозяева фирмы - подставные лица Максима Бакиева, а вот акции они могли переписать на кого угодно.