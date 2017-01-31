Футбол: "Дордой" сыграл вничью с туркменским "Балканом"

Сегодня, 31 января на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева в Оше прошел первый матч "Дордоя" в рамках квалификации Кубка АФК на стадии плей-офф.

Со стартовым свистком дордоевцы ринулись вперед и полностью завладели территориальным преимуществом. Однако, реальных голевых моментов в первом тайме не создали. Более того, за 10 минут до перерыва сами могли пропустить мяч. Но голкипер "Дордоя" отвел угрозу своей блестящей игрой.

Команды ушли на перерыв - 0:0.

Вторую половину матча хозяева поля также начали активно, но на 67-й минуте гости провели разящую атаку и игрок "Балкана" Нуртаган Маммедалыев открыл счет - 0:1.

Однако, в концовке матча "Дордою" все же удалось избежать поражения. Ответный мяч забил ударом головой узбекистанский легионер Алишер Азизов.

До конца матча болельщики больше не увидели голов и матч завершился боевой ничьей - 1:1.

Отметим, что ответная игра состоится 7 февраля в городе Балканабад. Победитель этой пары поборется за путевку в групповой раунд Кубка АФК с победителем матча "Хосилот" (Таджикистан) и "Шахин Асмаи" (Афганистан).