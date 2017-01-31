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Состояние избитой до полусмерти в Анталье 22-летней Малики вновь ухудшилось

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Айдана Абдуваитова

Состояние 22-летней гражданки Кыргызстана Малики Ноотиевой, избитой в Анталье до полусмерти ухудшилось. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Айымкан Кулукеева.

Вчера ей установили импланты в череп, но сегодня произошло кровоизлияние в мозг и девушку перевели в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Рядом находится ее мать Адила Жолдошева.

Напомним, в середине декабря в больницу "Акдениз" в Анталье доставили сильно избитую девушку без сознания. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней. Пострадавшей оказалась 22-летняя Малика Ноотиева.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.

URL: http://www.vb.kg/354642
Теги:
МИД, соотечественники, Турция
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Комментарии
Эли
01.02.2017, 11:17

Мне кажется наши женщины ездять в турцию работать только в области проституции

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