Состояние избитой до полусмерти в Анталье 22-летней Малики вновь ухудшилось

Состояние 22-летней гражданки Кыргызстана Малики Ноотиевой, избитой в Анталье до полусмерти ухудшилось. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Айымкан Кулукеева.

Вчера ей установили импланты в череп, но сегодня произошло кровоизлияние в мозг и девушку перевели в реанимацию. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Рядом находится ее мать Адила Жолдошева.

Напомним, в середине декабря в больницу "Акдениз" в Анталье доставили сильно избитую девушку без сознания. При ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего семья узнала о ней. Пострадавшей оказалась 22-летняя Малика Ноотиева.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.