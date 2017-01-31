"Текебаев не в ладах, либо с логикой, либо со здоровьем, либо с совестью"

"Текебаев до сих пор судит о других людях по себе, а потому по-прежнему путает честные деньги с мародерскими", - так прокомментировал заведующий отделом информационной политики Аппарата Президента КР Алмаз Усенов заявление лидера "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева о том, что хочет разобраться в источниках богатств Алмазбека Атамбаева.

По словам А.Усенова: "Никто ему не мешал сделать это и раньше. Но читая последние заявления О.Текебаева уже привыкаешь к постоянному вранью и подтасовке фактов. Не стоит ему обманывать людей. По крайней мере любой кыргызстанец прекрасно знает, что А.Атамбаев никогда не скрывал того, как разбогател еще в советские годы. Первые миллионы он заработал на издании книг сотнями тысяч экземпляров. Вагонами отправлял книги в Россию и другие республики. В конце 80 –х и начале 90-х годов это был дефицит. Вырученные деньги А.Атамбаев вкладывал в приобретение акций различных предприятий. Причем покупал эти акции у их собственников на вторичном рынке. Впрочем, и сам Текебаев говорит, что Атамбаев продал заводы и получил за это миллионы. Эти заводы, повторяю, он покупал непосредственно у акционеров, у собственников. Это честные деньги!

Странно потом слышать от О.Текебаева глупые вопросы, типа "откуда деньги?". И вообще, у многих людей складывается впечатление, что бывший учитель физики Омурбек Чиркешович явно не в ладах, либо с логикой, либо со здоровьем, либо с совестью".