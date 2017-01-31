ГКНБ направит повестку Саляновой повторно. Сегодня на допрос она не явилась

Пока ГКНБ не намерено использовать рычаги для принудительно привода депутата Аиды Саляновой на допрос.

"Как положено мы направим Аиде Саляновой повестку повторно. И далее будем придерживаться предусмотренных законов действий" - сообщили ВБ в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности.

Напомним сегодня, Салянова должна была явиться к 16:00 на допрос в ГКНБ для дачи показаний по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

Около месяца назад Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье 304 УК КР - злоупотребления служебным положением. Инкриминируемое деяние относится к периоду, когда нынешний депутат от фракции "Ата Мекен" исполняла обязанности министра юстиции.