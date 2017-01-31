ГКНБ направит повестку Саляновой повторно. Сегодня на допрос она не явилась

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Кирилл Степанюк

Пока ГКНБ не намерено использовать рычаги для принудительно привода депутата Аиды Саляновой на допрос.

"Как положено мы направим Аиде Саляновой повестку повторно. И далее будем придерживаться предусмотренных законов действий" - сообщили ВБ в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности.

Напомним сегодня, Салянова должна была явиться к 16:00 на допрос в ГКНБ для дачи показаний по делу о незаконном возобновлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву.

Около месяца назад Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Саляновой по статье 304 УК КР - злоупотребления служебным положением. Инкриминируемое деяние относится к периоду, когда нынешний депутат от фракции "Ата Мекен" исполняла обязанности министра юстиции.

URL: http://www.vb.kg/354646
Теги:
Аида Салянова, ГКНБ, уголовная ответственность
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