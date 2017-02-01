На спецсчет МЧС КР поступило более 47,5 млн сомов

По состоянию на 17.00 часов 31 января на специальный счет МЧС КР поступило 47 млн 836 тыс. 769 сомов.

Напомним, прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты Министерства чрезвычайных ситуаций, будет закончен 1 февраля.

С 11 февраля гумпомощь будет доставлена пострадавшим и семьям погибших.

Для открытого и справедливого распределения в процесс будут привлечены сами пострадавшие, представители старейшин, молодежи и другие лица.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г. Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.