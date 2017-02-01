Президент Туркменистана подарит женщинам на 8 Марта свои песни

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочей поезди по Ахалскому велаяту сообщил, что в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня он приготовил несколько новых песен и намерен исполнить одну из них – под названием Bagt nury. Об этом сообщают местные СМИ.

Бердымухамедов ранее демонстрировал свои музыкальные таланты. В 2011 году он исполнил песню "Тебе мои белые цветы", слова к которой, как утверждается, он написал сам, хотя еще в 2009 году эту песню исполнял туркменский певец Довлет Аманлыков. Кроме того, президент также успел побывать в роли ди-джея.

Глава Туркменистана также регулярно публикует свои стихотворения. Например, слова стихотворения президента "Вперед, вперед, только вперед, любимая родина - Туркменистан" положили на музыку и в конце 2015 года ее исполнили одновременно более четырех тысяч человек, благодаря чему она попала в Книгу рекордов Гиннесса.