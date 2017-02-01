Горнолыжный курорт в Швейцарии ввел собственную валюту

Швейцарская деревня Ле-Дьяблере запустила собственную временную валюту под названием Isenau. Ее жители таким образом хотят собрать деньги на новый фуникулер, пишет издание Вокруг света.

Местные власти выпустили 50 тысяч монет с изображением кабинок канатной дороги. Номинал каждой - 10 швейцарских франков (около 698 сомов). Монеты были запущены в оборот в декабре прошлого года и будут приниматься в местных магазинах и ресторанах до конца апреля.

Продавцы предлагают посетителям магазинов новые монеты в качестве сдачи. В дальнейшем Isenau можно расплатиться в ресторане или другом магазине. Впрочем, многие туристы оставляют необычные монеты на память.

По мнению инициаторов проекта, введение временной валюты позволит собрать около 250 тысяч швейцарских франков (около 15 миллионов рублей). Эти деньги будут направлены на реконструкцию канатной дороги. Сейчас туристы пользуются небольшим четырехместным фуникулером, построенным в 1953 году.

На необычный финансовый эксперимент жители решились после того, как региональные власти сократили финансирование горнолыжных проектов. Для Ле-Дьяблере туризм - основной источник дохода, поэтому новый фуникулер столь важен для деревни.

Альтернативные валюты также появляются и в других швейцарских общинах - в качестве способа привлечения дополнительных средств.