"Смартфон по контракту" – возможность купить смартфон в рассрочку от О!

Мобильный оператор О! объявляет беспрецедентные условия приобретения смартфонов по контракту.
Теперь современные смартфоны с поддержкой 4G стали еще доступнее. Впервые у кыргызстанцев появилась возможность приобрести смартфон любой марки (Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и т.д.) с выгодным тарифом в рассрочку, выплачивая его стоимость постепенно в течение 12 месяцев. Ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета.
Покупатель с ограниченным бюджетом получает возможность не откладывать покупку смартфона на долгие месяцы, а кроме того, существенно сэкономить на мобильной связи.
У клиентов есть возможность приобрести популярные модели смартфонов в рассрочку до 12 месяцев по очень доступным условиям. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 670 сомов. При этом в размер ежемесячного платежа уже включена стоимость пакета бесплатных минут и безлимитного интернета.
Одно из главных преимуществ уникального предложения - это то, что оплата у абонента списывается прямо с мобильного счета. Простая процедура оформления займет минимум времени, при этом клиенту не нужно посещать банк. Приобретая смартфон по контракту в магазинах О!Store, клиент сможет выбрать специальный выгодный тарифный план с бесплатными минутами и безлимитным интернетом.
Приобрести смартфон по контракту может практически любой желающий в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ "ЦУМ" – 1-й этаж, ТРЦ "Бишкек Парк" – этаж M1, ТЦ Vefa Center – 1-й этаж, ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с ТЦ Beta Stores-2) и в городе Ош по адресу: ул. Курманжан Датка, 256А.