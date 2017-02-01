"Смартфон по контракту" – возможность купить смартфон в рассрочку от О!

Мобильный оператор О! объявляет беспрецедентные условия приобретения смартфонов по контракту.

Теперь современные смартфоны с поддержкой 4G стали еще доступнее. Впервые у кыргызстанцев появилась возможность приобрести смартфон любой марки (Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и т.д.) с выгодным тарифом в рассрочку, выплачивая его стоимость постепенно в течение 12 месяцев. Ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета.

"Смартфон по контракту" – что это?

Покупатель с ограниченным бюджетом получает возможность не откладывать покупку смартфона на долгие месяцы, а кроме того, существенно сэкономить на мобильной связи.

У клиентов есть возможность приобрести популярные модели смартфонов в рассрочку до 12 месяцев по очень доступным условиям. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 670 сомов. При этом в размер ежемесячного платежа уже включена стоимость пакета бесплатных минут и безлимитного интернета.