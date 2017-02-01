"Смартфон по контракту" – возможность купить смартфон в рассрочку от О!

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Мобильный оператор О! объявляет беспрецедентные условия приобретения смартфонов по контракту.

Теперь современные смартфоны с поддержкой 4G стали еще доступнее. Впервые у кыргызстанцев появилась возможность приобрести смартфон любой марки (Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei и т.д.) с выгодным тарифом в рассрочку, выплачивая его стоимость постепенно в течение 12 месяцев. Ежемесячная оплата снимается автоматически прямо с мобильного счета.

"Смартфон по контракту" – что это?

Покупатель с ограниченным бюджетом получает возможность не откладывать покупку смартфона на долгие месяцы, а кроме того, существенно сэкономить на мобильной связи.

У клиентов есть возможность приобрести популярные модели смартфонов в рассрочку до 12 месяцев по очень доступным условиям. Так, к примеру, размер ежемесячного платежа при покупке Huawei Y3 II составит всего 670 сомов. При этом в размер ежемесячного платежа уже включена стоимость пакета бесплатных минут и безлимитного интернета.

В чем преимущества программы "Смартфон по контракту"?

Одно из главных преимуществ уникального предложения - это то, что оплата у абонента списывается прямо с мобильного счета. Простая процедура оформления займет минимум времени, при этом клиенту не нужно посещать банк. Приобретая смартфон по контракту в магазинах О!Store, клиент сможет выбрать специальный выгодный тарифный план с бесплатными минутами и безлимитным интернетом.

Где можно приобрести "смартфоны по контракту"?

Приобрести смартфон по контракту может практически любой желающий в магазинах O!Store по следующим адресам: ТЦ "ЦУМ" – 1-й этаж, ТРЦ "Бишкек Парк" – этаж M1, ТЦ Vefa Center – 1-й этаж, ул. Юнусалиева, 177/1 (рядом с ТЦ Beta Stores-2) и в городе Ош по адресу: ул. Курманжан Датка, 256А.

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URL: http://www.vb.kg/354652
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