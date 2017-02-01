МВД: В КР не зафиксирован факт суицида, причиной которого стал бы интернет

На сегодняшний день в Кыргызстане не зафиксирован ни один случай самоубийства, причиной которого стал бы интернет. Об этом сообщает МВД. Все факты суицида на территории республики были спровоцированы определенными жизненными обстоятельствами, говорится в сообщении.

Тем не менее, вызвавшая общественный резонанс виртуальная игра под названием "Тихий дом", привлекла пристальное внимание правоохранителей. Сотрудники оперативных подразделений МВД проводят тщательный мониторинг и следят за ситуацией. Кроме того, помимо наблюдения за сомнительными сайтами, перед сотрудниками Главного управления уголовного розыска, а также инспекцией по делам несовершеннолетних поставлены задачи, направленные на профилактическую и разъяснительную работу в учебных заведениях.

Напомним, пропаганда самоубийства посредством интернета пришла к нам из России. После ряда фактов суицидов в РФ задержан так называемый администратор скандальной виртуальной "группы", подстрекавший подростков к самоубийству.