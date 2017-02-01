В Бишкеке в микрорайоне Восток-5 подросток выбросился с 4-го этажа

Сегодня, 1 февраля, примерно в 4.00, в микрорайоне Восток-5 выбросился с четвертого этажа высотного дома восьмиклассник. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

Подросток скончался на месте.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. В Кыргызстане пока не зарегистрировано случаев самоубийства, связанных именно с этой игрой.

Сегодня правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях.