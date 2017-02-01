Пловец Султан Букеев зачислен в Олимпийский тренировочный центр в США

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Гулиза Авазова

Пловец сборной кыргызстана Султан Букеев зачислен в официальный учебный и тренировочный центр Олимпийской и Паралимпийской команды США по всем видам спорта - Spire Institute в Огайо (США).

Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, Букеев станет первым кыргызстанцем, который будет студентом этого престижного центра. Данная договоренность была достигнута в сотрудничестве с Международной федерацией плавания (FINA) и Spire Institute.

По словам президента федерации Уланбека Акматбаева, в США для Букеева составят индивидуальную программу тренировок и федерация будет регулярно получать отчеты о прогрессе и его результатах. "В случае успеха, федерация намерена распространить этот опыт. Мы очень надеемся, что благодаря этой уникальной возможности Султан реализует свой потенциал и добьется успехов на международной арене во славу нашей страны", - сказал он.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи физкультуры и спорта, спортсмена также принял глава ведомства Канат Аманкулов, который отметил, что поступление в такое учебно-тренировочное заведение является большим успехом. "Учись и развивайся во всем. Это новый шаг в твоей спортивной карьере. Пусть во всем тебе сопутствует фортуна", - добавил он.

В этом тренировочном центре Букеев будет готовиться к выступлению на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Отметим, Букеев является обладателем двух золотых медалей на чемпионате Азии в Джакарте (Индонезия).

URL: http://www.vb.kg/354657
Теги:
плавание, федерация
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