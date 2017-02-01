В Бишкеке несовершеннолетний водитель сбил двух женщин и скрылся

Водитель возрастом 17 лет подозревается в совершении автонаезда на двух женщин, сообщает пресс-служба Управления патрульной милиции по ГУВД Бишкека.

По данным правоохранителей, вчера около 19.30 водитель Б.А., 1999 года рождения, управляя автомашиной марки Toyota Camry, совершил автонаезд на двух женщин. ДТП произошло на пересечении улиц Коммунарова и Победы, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. На данный момент ведется следствие.

"В машине был подросток, не имеющий при себе водительского удостоверения, он рассказал, что взял ключи у брата из кармана и решил прокатиться по району. И когда он возвращался, то с ул. Коммунарова повернул на ул. Победы, пытаясь проскочить перед встречной машиной. В тот момент две женщины переходили улицу и он их сбил. Водитель поехал дальше, не останавливаясь, номер его машины зафиксировала камера магазина. Так на него и вышли. И сегодня утром его задержали дома, несовершеннолетний во всем признался", - рассказал пресс-секретарь УПМ г. Бишкек Таалайбек Богубаев.