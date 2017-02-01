Албек Ибраимов официально вступил в должность мэра Бишкека

Сегодня, 1 февраля, глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов вручил Албеку Ибраимову мандат на управление столичным муниципалитетом.

Удостоверение мэра Ибраимову вручили согласно постановлению Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР за №26 от 30 января 2017 года.

Напомним, что 11 января этого года состоялись выборы мэра города Бишкек. На этот пост баллотировались два кандидата - Албек Ибраимов, исполняющий обязанности мэра, которого поддержала коалиция большинства, и Нурдин Абдылдаев, выдвиженец оппозиционной фракции "Онугуу-Прогресс" в горкенеше.

12 депутатов горкенеша проголосовали за Абдылдаева, 29 - за Ибраимова и два депутата – против всех.