Кабмин хочет направить отчисления лотерейных компаний на спорт и культуру

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Аида Джумашева

Сегодня, 1 февраля, на заседании парламента депутаты рассматривали внесение изменений в Закон "О естественных монополиях в Кыргызской Республике".

По словам представителя правительства, поправки предлагают целевые отчисления от прибыли лотерейных компаний. Пополнение в бюджет по прогнозу правительства составит около 150 млн сомов.

Призовой фонд должен составлять не менее 50% от прибыли. Отчисления из казны при этом пойдут на поддержку культуры, спорта и инвалидов.

Предполагается, что тиражные и электронные лотереи отменят.

URL: http://www.vb.kg/354660
Теги:
бюджет, правительство, спорт, культура
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