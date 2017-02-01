Кабмин хочет направить отчисления лотерейных компаний на спорт и культуру

Сегодня, 1 февраля, на заседании парламента депутаты рассматривали внесение изменений в Закон "О естественных монополиях в Кыргызской Республике".

По словам представителя правительства, поправки предлагают целевые отчисления от прибыли лотерейных компаний. Пополнение в бюджет по прогнозу правительства составит около 150 млн сомов.

Призовой фонд должен составлять не менее 50% от прибыли. Отчисления из казны при этом пойдут на поддержку культуры, спорта и инвалидов.

Предполагается, что тиражные и электронные лотереи отменят.