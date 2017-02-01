"Кыргызтелеком" расторгнет договор с SapatCom из-за миллионных долгов

SapatCom за два года накопил более 7 миллионов сомов долга, и ОАО "Кыргызтелеком" вынуждены расторгнуть договор. Об этом сообщили в "Кыргызтелекоме".

Как уточняется, "Кыргызтелеком" с пониманием относится к финансовым трудностям ОсОО WinLine, известного под торговой маркой SapatCom. Однако, чтобы прекратить постоянный рост задолженности, на экстренном совещании при участии представителей Государственного комитета информационных технологий и связи при правительстве КР, ГАС при ГКИТиС, "Кыргызтелеком и WinLine было подробно озвучено текущее состояние взаимоотношений между операторами.

По итогам совещании поручено переключить абонентов WinLine на сеть "Кыргызтелеком".

Как сообщается, "Кыргызтелеком" является обществом с большой долей государственного пакета акций, и неправомерными действиями WinLine наносит большой ущерб государству в лице ФУГИ при ПКР. "Кыргызтелеком" считает свои действия, направленные по отношению к WinLine, уместными и обоснованными, так как неоднократно предоставляло возможность исполнить свои обязательства и оставляет за собой право прекратить обеспечение ресурсами ОсОО.

Ранее 24 января 2017 года "Кыргызтелеком" приняло решение о расторжении в одностороннем порядке договора по предоставлению своих услуг ОсОО, так как WinLine с 2014 года не выполняет свои обязательства, вследствие чего образовалась крупная дебиторская задолженность. До сих пор "Кыргызтелеком", учитывая финансовые трудности, которые испытывает компания WinLine, не раз шла к ней навстречу.

В частности, заключали дополнительные соглашения по оплате текущих платежей, предоставлялась отсрочка по выплате. Однако компания WinLine не смогла погасить задолженность. "Кыргызтелеком" также согласилось принять активы WinLine за счет долга, была создана комиссия, которая с мая 2016 года вела работу принятия активов компании WinLine в счет уменьшения дебиторской задолженности.

Для дальнейшей реализации активов и их принятия в счет уменьшения дебиторской задолженности у компании WinLine были запрошены право удостоверяющие документы для последующего принятия на баланс ОАО. Однако компания WinLine не смогла предоставить их. В связи с этим у "Кыргызтелекома" не было основания принять на свой баланс активы в счет уменьшения дебиторской задолженности.

Далее в сентябре 2016 года "Кыргызтелеком" в очередной раз заключило дополнительное соглашение с WinLine о погашении задолженности. Согласно документу, компания обязалась выплатить задолженность с равными частями за 14 месяцев в общем размере на 7,1 млн сомов. В свою очередь "Кыргызтелеком" отозвало исковое заявление, поданное в межрайонный суд города Бишкек, тем самым давая время и возможность WinLine выполнить свои обязательства. Однако с октября 2016 по январь 2017 из положенных 518 тыс. сомов компанией WinLine было выплачено лишь 318 тыс. сомов.

"Кыргызтелеком" не вправе бесконечно идти навстречу WinLine в ущерб интересам своих акционеров. Поэтому 12 декабря 2016 года ОАО вновь подало исковое заявление в межрайонный суд Бишкека на WinLine. В адрес компании неоднократно направлялись акты сверки для подписания, но ни один акт с их стороны не был подписан. Более того, там не стали объяснять, почему постоянно нарушаются условия соглашения. "Кыргызтелеком" воспринимает все это как пренебрежение", - сообщили в "Кыргызтелекоме".