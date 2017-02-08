10 мыслей о поисках, адаптации и смелости интроверта Евгения Бадиловского

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Евгений Бадиловский

основатель Института развития молодежи, инициатор движения "Мен интроверт"

Я никогда не видел своего отца и, конечно же, в детстве спрашивал о нем. Моя мама говорила все время, что мой папа был спортсменом и он занимался лыжным спортом. И одно время я хотел тоже заниматься зимними видами спорта, но почему-то до сих пор так и не встал на лыжи.

Я искал себя, искал то, что мне нравится делать. Если посмотреть мое образование, то у меня их три. Первое – в области кулинарии, второе – в области железных дорог и третье – экономическое. Вся моя жизнь, моя деятельность связана с поисками.

Когда я стал изучать интроверсию, то очень многие факты говорили обо мне. И мне стало интересно: кто же такие интроверты, чем они отличаются от других.

То, что человек молчит, неактивен в социальной жизни, не значит, что он не нужен этой стране.

Выступать на публике мне становится почему-то сложнее. Я всегда начинаю задумываться: правильно ли я сказал? Это становится сложнее. Потому что хочется, чтобы тебя люди понимали.

Не обязательно быть на публике, чтобы добиваться успехов, результата. Это можно делать и в тишине.

Нужно этот мир адаптировать под себя или же адаптироваться под этот мир. Для меня свойственно именно первое.

Я предпочитаю создавать условия, в которых мне будет жить комфортно либо работать. Я привык, что именно я создаю некоторые вещи, которые помогают мне. Привык сам принимать решения.

Нашей стране нужны абсолютно разные группы людей. В этом как раз-таки и заключается успех общества - когда в нем присутствуют разные люди, разные национальности, разные профессии.

Для меня, прежде всего, важная ключевая ценность – это оставаться человеком.

Смелости мне не хватает, чтобы побриться налысо. Для меня это такой подвиг, и наверняка, я это сделаю только из-за того, что поспорю с кем-то.