Художник из Бишкека нарисовал портрет Валентины Шевченко в честь ее победы

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Гулиза Авазова

Художник из Бишкека Толгобек Койчуманов нарисовал портрет Валентины Шевченко в честь ее победы в UFC.

Как сказала "ВБ" сам художник, после ее победы он захотел сделать подарок и трудился над рисунком 4 часа. "Я с удовольствием подарю ей картину при удобном случае", - добавил он.

Как отметил Койчуманов, за его карьеру он нарисовал много портретов знаменитых людей, в том числе манасчи Саякбая Каралаева, Чынгыза Айтматова, президента КР Алмазбека Атамбаева и других.

Напомним, 29 января Валентина Шевченко досрочно выиграла бой у Джулианы Пена (США) в рамках турнира UFC Fight Night, прошедшего в Денвере (США). Однако во втором раунде Шевченко удалось поймать свою соперницу на болевом приеме и не отпускать до тех пор, пока Пена не сдалась.

URL: http://www.vb.kg/354666
Теги:
бои без правил, смешанные бои
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