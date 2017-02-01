ГНС: На 1 февраля ЕНД сдали более 14 тысяч налогоплательщиков

По состоянию на 1 февраля Единую налоговую декларацию представили 14 тысяч 209 налогоплательщиков, в том числе 3 тысячи 313 организаций, 8 тысяч 547 индивидуальных предпринимателей и 2 тысячи 349 физических лиц. Об этом сообщает Государственная налоговая служба КР.

ГНС напоминает, что юридические лица до 1 марта, физические лица - до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

За несвоевременное представление декларации предусмотрен административный штраф в размере 2000 сомов – для физических лиц и 5000 сомов – для юридических лиц.

Более подробную информацию о декларационной кампании можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте ГНС.