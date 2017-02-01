Стороны конфликта в Донбассе сообщают о новых обстрелах и жертвах

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Стороны конфликта на востоке Украины обвинили друг друга в новых обстрелах, приведших к новым жертвам. Согласно штабу операции украинских войск в Донбассе, минувшей ночью погиб один украинский военнослужащий. Власти самопровозглашенной ДНР заявили о гибели двух мирных жителей, пишет Би-би-си.

"Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения", - сообщил в среду утром штаб украинской операции в Донбассе.

Согласно сообщению, обстрелы позиций украинских военных велись вдоль всей линии соприкосновения сторон - на луганском, донецком и мариупольских направлениях. При этом в районе Авдеевки вооруженные сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики выпустили около сотни снарядов из систем залпового огня "Град".

В свою очередь представители ДНР обвинили украинскую сторону в применении градов при обстреле окраин Донецка.

"Артобстрел длился всю ночь и не прекратился до сих пор. Работали разные виды вооружений, в том числе системы "Град", под огнем среди прочего оказались окраины Донецка", - цитирует "Интерфакс" представителя командования ДНР Эдуарда Басурина.

"За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли, один получил ранение",- сообщил Басурин.

Активные боевые действия под Донецком возобновились в ночь на 29 января. С тех пор бои не прекращаются. По данным ОБСЕ, применяется тяжелое оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

В Авдеевке, находящейся под контролем украинских военных, введено чрезвычайное положение. В городе отключено электричество и ограничена подача тепла. Местные власти пытаются наладить электроснабжение поселка, однако, как заявил во вторник вечером на совещании в Киеве президент Петр Порошенко, сделать это невозможно до полного прекращения огня.

Украина обвиняет пророссийских сепаратистов из самопровозглашенной ДНР в массированном обстреле Авдеевки. Представители сепаратистов утверждают, что первыми начали стрелять украинские военные.

Государственный департамент США призвал стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь под Авдеевкой и обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ. Совет Безопасности ООН также высказал обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

URL: http://www.vb.kg/354672
Теги:
Украина
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